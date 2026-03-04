Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оставшаяся часть экипажа китайского сухогруза вылетела в Пекин - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/pekin-867995025.html
Оставшаяся часть экипажа китайского сухогруза вылетела в Пекин
Оставшаяся часть экипажа китайского сухогруза вылетела в Пекин - 04.03.2026, ПРАЙМ
Оставшаяся часть экипажа китайского сухогруза вылетела в Пекин
Оставшаяся часть экипажа выброшенного в феврале прошлого года на побережье Сахалина китайского сухогруза An Yang 2 вылетела в Пекин еще в декабре прошлого года, | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T07:14+0300
2026-03-04T07:14+0300
экономика
общество
китай
сахалин
пекин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995025.jpg?1772597655
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – ПРАЙМ. Оставшаяся часть экипажа выброшенного в феврале прошлого года на побережье Сахалина китайского сухогруза An Yang 2 вылетела в Пекин еще в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов. "С просьбой оказать содействие в возвращении на родину моряков, остававшихся на борту выброшенного на мель у сахалинского порта Невельск, к нам обратилась китайская сторона. Мы пошли навстречу коллегам на основании правила 2.5 Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. Все 14 членов экипажа судна вылетели в столицу КНР 15 декабря 2025 года рейсом из Южно-Сахалинска", - рассказал собеседник агентства. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в двух километрах южнее порта Невельска 8 февраля 2025 года из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение. Благодаря слаженным действиям региональных властей и всех профильных служб удалось предотвратить разлив нефтепродуктов.
китай
сахалин
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , китай, сахалин, пекин, мид рф, мид
Экономика, Общество , КИТАЙ, Сахалин, Пекин, МИД РФ, МИД
07:14 04.03.2026
 
Оставшаяся часть экипажа китайского сухогруза вылетела в Пекин

Оставшаяся часть экипажа выброшенного на Сахалин сухогруза An ang 2 вылетела в Пекин

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – ПРАЙМ. Оставшаяся часть экипажа выброшенного в феврале прошлого года на побережье Сахалина китайского сухогруза An Yang 2 вылетела в Пекин еще в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов.
"С просьбой оказать содействие в возвращении на родину моряков, остававшихся на борту выброшенного на мель у сахалинского порта Невельск, к нам обратилась китайская сторона. Мы пошли навстречу коллегам на основании правила 2.5 Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. Все 14 членов экипажа судна вылетели в столицу КНР 15 декабря 2025 года рейсом из Южно-Сахалинска", - рассказал собеседник агентства.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в двух километрах южнее порта Невельска 8 февраля 2025 года из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение. Благодаря слаженным действиям региональных властей и всех профильных служб удалось предотвратить разлив нефтепродуктов.
 
ЭкономикаОбществоКИТАЙСахалинПекинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала