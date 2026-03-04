https://1prime.ru/20260304/pekin-867995025.html

Оставшаяся часть экипажа китайского сухогруза вылетела в Пекин

2026-03-04T07:14+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – ПРАЙМ. Оставшаяся часть экипажа выброшенного в феврале прошлого года на побережье Сахалина китайского сухогруза An Yang 2 вылетела в Пекин еще в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов. "С просьбой оказать содействие в возвращении на родину моряков, остававшихся на борту выброшенного на мель у сахалинского порта Невельск, к нам обратилась китайская сторона. Мы пошли навстречу коллегам на основании правила 2.5 Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. Все 14 членов экипажа судна вылетели в столицу КНР 15 декабря 2025 года рейсом из Южно-Сахалинска", - рассказал собеседник агентства. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в двух километрах южнее порта Невельска 8 февраля 2025 года из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение. Благодаря слаженным действиям региональных властей и всех профильных служб удалось предотвратить разлив нефтепродуктов.

