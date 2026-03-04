Песков призвал МОК прояснить позицию в отношении россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Международный олимпийский комитет (МОК) должен прояснить расхождение позиции к российским спортсменам и атлетам из стран, которые принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, на фоне обострения ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник МОК прокомментировал возможность введения ограничений в отношении атлетов из стран-участниц ближневосточного конфликта, отметив, что у организации нет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
"Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения", - сказал Песков в комментарии "Матч ТВ", комментируя заявление МОК.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.