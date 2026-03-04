https://1prime.ru/20260304/peskov-868006403.html

Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности

Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности - 04.03.2026, ПРАЙМ

Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности

Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T13:55+0300

2026-03-04T13:55+0300

2026-03-04T13:55+0300

россия

рф

франция

париж

эммануэль макрон

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Это очень важно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос ядерного сдерживания. Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.

https://1prime.ru/20260304/vstrecha-868006245.html

рф

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, франция, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков