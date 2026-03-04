https://1prime.ru/20260304/peskov-868006403.html
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Это очень важно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос ядерного сдерживания. Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
