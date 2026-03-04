https://1prime.ru/20260304/peskov-868006795.html

Без Европы нельзя вести переговоры по стратстабильности, заявил Песков

2026-03-04T14:06+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Заявление о планах Германии сотрудничать с Францией по ядерному оружию подтверждает, что без Европы вести переговоры по стратегической стабильности нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, эти слова лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно, только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции, то есть европейских ядерных держав. Без этого вести какие-либо переговоры в нынешних условиях абсолютно невозможно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.

