Франция скупает у России стратегический экспортный продукт

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Агропромышленный сектор Франции является одним из ключевых не только для самой французской экономики, но и для всей Европы, обеспечивая 20% всей сельскохозяйственной продукции региона, тем самым формируя ежегодную повестку продовольственной безопасности ЕС. Страна занимает первой место в ЕС и третье в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Таким образом, на сельское хозяйство приходится около 2% ВВП, а на агропромышленный комплекс – более 4%.На протяжении десятилетий самообеспеченность страны зерном и сахаром превышала 200 %, а мясом, молоком, сливочным маслом и яйцами - более 100 %, что стало возможным благодаря обширным сельскохозяйственным угодьям, высокому естественному плодородию почв, активному использованию современных технологий, а также поддержке государства и субсидиям от Европейского союза.Более того, Франция занимает седьмое место в мире по производству сельскохозяйственной продукции, уступая только Китаю, США, Индии, Бразилии, России и Индонезии, что стало действительно возможным благодаря в том числе дешевым природным ресурсам, получаемым до последнего времени из России.Не секрет, что природный газ является ключевым компонентом производства удобрений, которые становится невыгодно производить при увеличении цены на газ. Именно это и произошло в случае с европейским агропромышленным комплексом, а в конкретном случае с Францией, в один момент сделав продукцию фермеров неконкурентоспособной.Так, Франция, считавшаяся традиционно аграрной державой Европы, впервые за почти 10 лет столкнулась с новым статусом нетто-импортера сельскохозяйственной продукции. Например, Франция стала ключевым импортером российского подсолнечника в Европе, закупив его на сумму 25,5 миллионов евро по итогам 2025 года, что в семь раз превышает предыдущие закупки страны. Более того, уже в текущем году ЕС подписал договор со странами МЕРКОСУР по снижению пошлин и расширению доступа на европейский рынок мясной продукции Латинской Америки, что уже в ближайшем будущем негативно скажется на активности европейских фермеров, в том числе из Франции.Что же стало причиной ухудшения торгового баланса Франции в области агропромышленного сектора экономики? Во-первых, как уже было сказано выше, в связи с увеличением стоимости ключевых природных ресурсов, необходимых в сельскохозяйственной промышленности, французская продукция становится неконкурентоспособной на международных рынках, учитывая преимущества азиатского региона с его дешевой рабочей силой и поставками дешевых природных ресурсов. Здесь стоит выделить Китай, Индию и Индонезию, которые наращивают объемы экспорта соответствующей продукции за последнее время.Что касается России, то она также занимает ведущие позиции в мире по различным направлениям агропромышленного сектора, начиная с производства подсолнечника (первое место в мире), экспортом пшеницы и других зерновых, а также молочной и мясной продукции.Во-вторых, тарифная политика, проводимая США по отношению к большинству стран мира, включая в том числе и Европу, приводит к дополнительным препятствиям по экспорту готовой продукции, снижая тем самым долю французской продукции на мировом рынке. Непредсказуемость в области ценообразования негативно влияет на возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку соответствующей продукции.В-третьих, меняющиеся климатические условия приводят к проблемам с урожаем в той или иной области, что заставляет французское правительство восполнять недостающий объем продовольствия за счет других рынков, то есть импорта.Таким образом, можно сделать вывод, что европейские страны и их продукция постепенно выдавливаются с международных рынков, уступая место новым азиатским игрокам.Данная тенденция просматривается и на внутреннем рынке Европы, учитывая подписанное соглашение со странами МЕРКОСУР, что становится одним из тех факторов, который негативно скажется на экономическом развитии европейских стран, находящихся в зависимости от агропромышленного сектора экономики.Автор - Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

