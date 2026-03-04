https://1prime.ru/20260304/pomidory-867997151.html

Россия увеличила импорт турецких помидоров из Турции на четверть

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила на четверть в годовом выражении импорт помидоров из Турции, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в начале года российские компании ввезли турецкие помидоры на 6 миллионов долларов против 4,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 25% в годовом выражении. По итогам января Россия стала вторым по сумме покупателем помидоров из Турции с долей в 12,6% от всех поставок. Годом ранее страна занимала четвертое место. В топ-5 импортеров в начале 2026 года также вошли Румыния (23,5%), Болгария (10,2%), Польша (8,9%) и Украина (8,8%). Помимо этого, Россия в январе увеличила импорт и других овощей из Турции: огурцов - в 1,6 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов, а лука - сразу в 40 раз, до 82,1 тысячи долларов.

