Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт турецких помидоров из Турции на четверть - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/pomidory-867997151.html
Россия увеличила импорт турецких помидоров из Турции на четверть
Россия увеличила импорт турецких помидоров из Турции на четверть - 04.03.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт турецких помидоров из Турции на четверть
Россия в январе увеличила на четверть в годовом выражении импорт помидоров из Турции, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T08:08+0300
2026-03-04T08:40+0300
экономика
россия
мировая экономика
турция
румыния
болгария
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861185274_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_88d435df9ce9c04f4c0b44dd36737447.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила на четверть в годовом выражении импорт помидоров из Турции, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в начале года российские компании ввезли турецкие помидоры на 6 миллионов долларов против 4,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 25% в годовом выражении. По итогам января Россия стала вторым по сумме покупателем помидоров из Турции с долей в 12,6% от всех поставок. Годом ранее страна занимала четвертое место. В топ-5 импортеров в начале 2026 года также вошли Румыния (23,5%), Болгария (10,2%), Польша (8,9%) и Украина (8,8%). Помимо этого, Россия в январе увеличила импорт и других овощей из Турции: огурцов - в 1,6 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов, а лука - сразу в 40 раз, до 82,1 тысячи долларов.
турция
румыния
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861185274_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_8a8ae35cad063f5804f69a0e2e839336.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, турция, румыния, болгария, торговля
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, РУМЫНИЯ, БОЛГАРИЯ, торговля
08:08 04.03.2026 (обновлено: 08:40 04.03.2026)
 
Россия увеличила импорт турецких помидоров из Турции на четверть

Россия в январе на четверть увеличила импорт помидоров из Турции

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПомидоры в супермаркете
Помидоры в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Помидоры в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила на четверть в годовом выражении импорт помидоров из Турции, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в начале года российские компании ввезли турецкие помидоры на 6 миллионов долларов против 4,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 25% в годовом выражении.
По итогам января Россия стала вторым по сумме покупателем помидоров из Турции с долей в 12,6% от всех поставок. Годом ранее страна занимала четвертое место.
В топ-5 импортеров в начале 2026 года также вошли Румыния (23,5%), Болгария (10,2%), Польша (8,9%) и Украина (8,8%).
Помимо этого, Россия в январе увеличила импорт и других овощей из Турции: огурцов - в 1,6 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов, а лука - сразу в 40 раз, до 82,1 тысячи долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯРУМЫНИЯБОЛГАРИЯторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала