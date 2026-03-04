https://1prime.ru/20260304/postpredy-867989622.html

2026-03-04T00:20+0300

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду постараются согласовать продление на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России. Как сообщил накануне РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения. Если постпреды смогут согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС, после чего санкции будут продлены до 15 сентября 2026 года. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти и до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу. Персональные санкции против России были введены еще в 2014 году и к настоящему моменту включают более 2,5 тысяч физлиц и организаций. Их активы в ЕС заморожены, им также запрещены поездки в страны сообщества, включая транзит. Этот список пересматривается и продлевается каждые шесть месяцев. Венгрия из-за прекращения Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба" последнее время блокирует как принятие 20-го пакета антироссийских санкций, так и выделение Украине 90 миллиардов евро кредита. Ожидается, что Будапешт может применить вето и на продление персональных санкций против РФ. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

