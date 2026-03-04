https://1prime.ru/20260304/potentsial-868005113.html
МИД: НАТО наращивает ядерный потенциал, его могут направить против России
мировая экономика
россия
мария захарова
нато
мид рф
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. НАТО укрепляет и наращивает свой ядерный потенциал, который может быть направлен против России в потенциальном конфликте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Речь идет о расширении внутри НАТО европейского ядерного компонента в дополнение к уже существующей в рамках альянса практике совместных ядерных миссий, осуществляемых с опорой на именно американское ядерное оружие. Таким образом, происходит существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординированно обращен против нашей страны не только в части соответствующего европейского сегмента, но и во всей его совокупности, включающей арсенал США", - сказала Захарова на брифинге.
