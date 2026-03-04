https://1prime.ru/20260304/puin-868009526.html
Путин призвал активизировать работу по возмещению ущерба жертвам мошенников
2026-03-04T15:57+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал активизировать работу по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Выступая в среду на расширенном заседании коллегии МВД, глава государства поручил ведомству уделить серьезное внимание борьбе с кибепреступлениями. "Добавлю, что важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос", - подчеркнул Путин.
