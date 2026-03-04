Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-04T00:17+0300
2026-03-04T00:17+0300
бизнес, рф, владимир путин, марат хуснуллин, антон алиханов, госсовет
Бизнес, Экономика, РФ, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Антон Алиханов, Госсовет
00:17 04.03.2026
 

Путин обсудит с кабмином развитие общественного транспорта в регионах

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят вопросы, связанные с обновлением парка общественного транспорта в регионах страны.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Кроме того, в рамках совещания в режиме видео-конференц-связи глава государства примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Вопросы, связанные с развитием общественного транспорта, не раз поднимались в повестке президента. Так, во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией в декабре, Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркивал, что власти продолжают работу по поддержке закупок для нужд различных регионов России общественного транспорта. Президент отмечал, что эта работа всегда рассматривалась, как мера поддержки отечественного автопрома.
Кроме того, в мае прошлого года Путин по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни" рекомендовал властям субъектов РФ рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта, предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
Президент тогда рекомендовал в ходе формирования программ дорожной деятельности учитывать приоритетное развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности жилых комплексов, а также принять дополнительные меры по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах.
Также развитие общественного транспорта является одним из направлений реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках нацпроекта к 2030 году в России будет обновлено около 33 тысяч машин общественного транспорта. Как ранее отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в этом направлении ведётся системная работа по улучшению таких перевозок, причём не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.
В правительстве подчеркивали, что обновление подвижного состава общественного транспорта способствует снижению автомобильного трафика, повышает мобильность населения и в целом повышает качество жизни людей.
 
