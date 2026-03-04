https://1prime.ru/20260304/putin-868006654.html
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он (Путин - ред.) посетит министерство внутренних дел и примет участие в расширенном заседании коллегии МВД", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ведомство подведет итоги работы за прошедший год, Путин, в свою очередь, даст оценку этой работы. "И также в своем выступлении Путин, конечно же, отчертит ориентиры по развитию ведомства на следующий год, на предстоящий период", - отметил Песков.
