Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД - 04.03.2026

Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T14:02+0300

2026-03-04T14:02+0300

2026-03-04T14:02+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он (Путин - ред.) посетит министерство внутренних дел и примет участие в расширенном заседании коллегии МВД", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ведомство подведет итоги работы за прошедший год, Путин, в свою очередь, даст оценку этой работы. "И также в своем выступлении Путин, конечно же, отчертит ориентиры по развитию ведомства на следующий год, на предстоящий период", - отметил Песков.

