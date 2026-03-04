https://1prime.ru/20260304/putin-868007557.html
Путин призвал МВД уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их количество сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание коллегии МВД. "Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы - наших граждан старшего возраста, пенсионеров", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20260304/putin-868006654.html
