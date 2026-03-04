Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал МВД уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/putin-868007557.html
Путин призвал МВД уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями
Путин призвал МВД уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин призвал МВД уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями
МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их количество сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T14:34+0300
2026-03-04T14:34+0300
общество
россия
рф
мвд
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их количество сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание коллегии МВД. "Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы - наших граждан старшего возраста, пенсионеров", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20260304/putin-868006654.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, мвд, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, МВД, Владимир Путин
14:34 04.03.2026
 
Путин призвал МВД уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями

Путин: МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их количество сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание коллегии МВД.
"Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы - наших граждан старшего возраста, пенсионеров", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
14:02
 
ОбществоРОССИЯРФМВДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала