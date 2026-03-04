Путин оценил ситуацию с детским травматизмом на дорогах

https://1prime.ru/20260304/putin-868007680.html
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2025 году удалось улучшить ситуацию с детским травматизмом на дорогах, сообщил президент России Владимир Путин. "В 2025 году удалось, хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах с детским дорожно-транспортным травматизмом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
