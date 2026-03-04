https://1prime.ru/20260304/putin-868007794.html
Путин оценил работу по противодействию экономической преступности
россия
общество
рф
владимир путин
мвд
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Интенсивная работа по противодействию экономической преступности ведется в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Актуальная задача МВД – противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа ведется интенсивно", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
