https://1prime.ru/20260304/putin-868008032.html

Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты

Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты - 04.03.2026, ПРАЙМ

Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты

Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T15:03+0300

2026-03-04T15:03+0300

2026-03-04T15:03+0300

россия

финансы

владимир путин

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин. "Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://1prime.ru/20260304/putin-868007794.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, владимир путин, мвд