Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин. "Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.
2026
15:03 04.03.2026
 
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин.
"Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.
Заголовок открываемого материала