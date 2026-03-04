https://1prime.ru/20260304/putin-868008032.html
Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты
2026-03-04T15:03+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин. "Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.
