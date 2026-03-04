https://1prime.ru/20260304/putin-868008405.html
Путин выразил уверенность в ответственности сотрудников МВД
2026-03-04T15:12+0300
владимир путин
мвд
политика
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести свою службу. Путин в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. "Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов", - сказал Путин в ходе заседания.
Новости
