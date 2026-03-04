Путин выразил уверенность в ответственности сотрудников МВД

https://1prime.ru/20260304/putin-868008405.html

владимир путин

мвд

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868008170_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82a238fa2aadf15c3a48076366ca2ec2.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести свою службу. Путин в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. "Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов", - сказал Путин в ходе заседания.

