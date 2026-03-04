Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики - 04.03.2026
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики
России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ
россия
рф
владимир путин
мвд
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД. "Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания. Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством. "Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.
рф
россия, рф, владимир путин, мвд
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, МВД
15:17 04.03.2026
 
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики

Путин: при обелении экономики важно не создавать барьеров законопослушному бизнесу

Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
Президент России Владимир Путин
Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты
15:03
15:03
"Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания.
Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством.
"Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
14:02
14:02
 
РОССИЯРФВладимир ПутинМВД
 
 
