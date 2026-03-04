https://1prime.ru/20260304/putin-868008522.html
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики
2026-03-04T15:17+0300
россия
рф
владимир путин
мвд
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД. "Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания. Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством. "Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.
рф
Новости
ru-RU
Путин: при обелении экономики важно не создавать барьеров законопослушному бизнесу
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД
.
Путин призвал МВД уделять особое внимание средствам на нацпроекты
"Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания.
Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством.
"Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД