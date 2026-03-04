https://1prime.ru/20260304/putin-868013416.html
Путин собрал совещание с правительством
Путин собрал совещание с правительством - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин собрал совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду собрал членов правительства на совещание по вопросам обновления парка общественного транспорта в субъектах России. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T17:44+0300
2026-03-04T17:44+0300
2026-03-04T17:44+0300
бизнес
россия
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
вкс
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду собрал членов правительства на совещание по вопросам обновления парка общественного транспорта в субъектах России. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в качестве профильной темы на совещании будут рассматриваться вопросы обновления парка общественного транспорта в регионах. Планируется также обсудить оперативные и текущие острые вопросы. По данным пресс-службы Кремля с докладами должны выступить вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов. Кроме того, президент примет участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по ВКС. Предыдущее совещание главы государства с членами правительства прошло 18 февраля. В его ходе состоялось обсуждение модернизации первичного звена здравоохранения, социальной газификации в России, а также работы автоматизированной упрощённой системы налогообложения и действия закона о кредитных каникулах.
https://1prime.ru/20260303/putin-867979027.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин, вкс, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин, ВКС, Минпромторг
Путин собрал совещание с правительством
Путин собрал совещание с правительством