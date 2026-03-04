https://1prime.ru/20260304/putin-868013722.html

Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов

Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов - 04.03.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов

Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T17:55+0300

2026-03-04T17:55+0300

2026-03-04T17:55+0300

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Начиная с 2019 года, на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов из федерального, только из федерального бюджета, было направлено порядка 940 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе совещания.Глава государства также отметил, что за счет этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше одного миллиона учебных мест."Кроме того, 6,5 тысяч школьных зданий за последние 4 года были капитально отремонтированы. А это еще порядка 3 миллионов более комфортных современных учебных мест. Также в строй введены почти 1700 зданий детских садов, в общей сложности рассчитанных на посещение 248 тысяч детей", - уточнил Путин.Он подчеркнул, что с прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций: уже модернизировано 267 таких объектов, общая вместимость которых составляет почти 47 тысяч мест."Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения, чтобы у семей, родителей, молодых мам появилось больше возможностей и для рождения, и для воспитания детей, и для построение профессиональной карьеры ребенка", - заключил лидер российского государства.

https://1prime.ru/20260304/putin-868013416.html

https://1prime.ru/20260304/puin-868009526.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин