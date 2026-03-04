Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/putin-868013722.html
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов
Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T17:55+0300
2026-03-04T17:55+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Начиная с 2019 года, на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов из федерального, только из федерального бюджета, было направлено порядка 940 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе совещания.Глава государства также отметил, что за счет этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше одного миллиона учебных мест."Кроме того, 6,5 тысяч школьных зданий за последние 4 года были капитально отремонтированы. А это еще порядка 3 миллионов более комфортных современных учебных мест. Также в строй введены почти 1700 зданий детских садов, в общей сложности рассчитанных на посещение 248 тысяч детей", - уточнил Путин.Он подчеркнул, что с прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций: уже модернизировано 267 таких объектов, общая вместимость которых составляет почти 47 тысяч мест."Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения, чтобы у семей, родителей, молодых мам появилось больше возможностей и для рождения, и для воспитания детей, и для построение профессиональной карьеры ребенка", - заключил лидер российского государства.
https://1prime.ru/20260304/putin-868013416.html
https://1prime.ru/20260304/puin-868009526.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_7864cbd3683080a373a94efc43a94f87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
17:55 04.03.2026
 
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов

Путин: более 940 млрд рублей выделено с 2019 года на школы и детсады

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин собрал совещание с правительством
17:44
"Начиная с 2019 года, на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов из федерального, только из федерального бюджета, было направлено порядка 940 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе совещания.
Глава государства также отметил, что за счет этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше одного миллиона учебных мест.
"Кроме того, 6,5 тысяч школьных зданий за последние 4 года были капитально отремонтированы. А это еще порядка 3 миллионов более комфортных современных учебных мест. Также в строй введены почти 1700 зданий детских садов, в общей сложности рассчитанных на посещение 248 тысяч детей", - уточнил Путин.
Он подчеркнул, что с прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций: уже модернизировано 267 таких объектов, общая вместимость которых составляет почти 47 тысяч мест.
"Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения, чтобы у семей, родителей, молодых мам появилось больше возможностей и для рождения, и для воспитания детей, и для построение профессиональной карьеры ребенка", - заключил лидер российского государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин призвал активизировать работу по возмещению ущерба жертвам мошенников
15:57
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала