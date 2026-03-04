https://1prime.ru/20260304/putin-868013950.html
Путин призвал адаптировать образование под запросы экономики
Путин призвал адаптировать образование под запросы экономики - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин призвал адаптировать образование под запросы экономики
Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики наших предприятий, бизнесов. В том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Путин призвал адаптировать образование под запросы экономики
Путин: программы среднего и высшего образования важно адаптировать под нужды экономики