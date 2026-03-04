https://1prime.ru/20260304/putin-868014191.html

Путин назвал создание ясельных групп в России важнейшей задачей

Путин назвал создание ясельных групп в России важнейшей задачей - 04.03.2026, ПРАЙМ

Путин назвал создание ясельных групп в России важнейшей задачей

Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T18:04+0300

2026-03-04T18:04+0300

2026-03-04T18:04+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841143_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f77fa95780588bc826f595017b059340.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию. "Мы, повторяю, неоднократно обсуждали эту тему, я хочу, чтобы и коллеги наши в регионах, и руководители регионов Российской Федерации еще раз услышали, что это важнейшая задача для нашей экономики и демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России. "Потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной, поэтому создание таких групп в детских садах, создание яслей - чрезвычайно важная задача с разных точек зрения", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20260304/putin-868013950.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин