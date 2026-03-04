https://1prime.ru/20260304/putin-868014191.html
Путин назвал создание ясельных групп в России важнейшей задачей
04.03.2026
Путин назвал создание ясельных групп в России важнейшей задачей
Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию. "Мы, повторяю, неоднократно обсуждали эту тему, я хочу, чтобы и коллеги наши в регионах, и руководители регионов Российской Федерации еще раз услышали, что это важнейшая задача для нашей экономики и демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России. "Потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной, поэтому создание таких групп в детских садах, создание яслей - чрезвычайно важная задача с разных точек зрения", - отметил глава государства.
