МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию. "Мы, повторяю, неоднократно обсуждали эту тему, я хочу, чтобы и коллеги наши в регионах, и руководители регионов Российской Федерации еще раз услышали, что это важнейшая задача для нашей экономики и демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России. "Потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной, поэтому создание таких групп в детских садах, создание яслей - чрезвычайно важная задача с разных точек зрения", - отметил глава государства.
18:04 04.03.2026
 
Путин назвал создание ясельных групп в России важнейшей задачей

© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию.
"Мы, повторяю, неоднократно обсуждали эту тему, я хочу, чтобы и коллеги наши в регионах, и руководители регионов Российской Федерации еще раз услышали, что это важнейшая задача для нашей экономики и демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России.
"Потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной, поэтому создание таких групп в детских садах, создание яслей - чрезвычайно важная задача с разных точек зрения", - отметил глава государства.
