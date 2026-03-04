https://1prime.ru/20260304/putin-868014305.html
Путин постановил передать в управление "Россетям" акции четырех компаний
2026-03-04T18:05+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил передать в доверительное управление "Россетям" находящиеся в федеральной собственности акции "Ставропольских городских электрических сетей", "Кисловодской сетевой компании", "Облкоммунэнерго" и "Сибирско-Уральской энергетической компании", следует из указа главы государства. "Принять предложение Правительства... а) о передаче в доверительное управление (без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления) публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания - Россети" (г. Москва) или лицам, находящимся под его контролем, следующих находящихся в федеральной собственности акций хозяйственных обществ", - говорится в указе. В документе отмечается, что "Россетям" должны быть переданы в управление 191 649 акций "Ставропольских городских электрических сетей", 5688 акций "Кисловодской сетевой компании", 2,13 миллиарда акций "Облкоммунэнерго" и 943,635 миллиарда акций "Сибирско-Уральской энергетической компании". Акции этих компаний вносятся в уставной капитал "Россетей", при этом непрофильные активы передаются обратно государству.
