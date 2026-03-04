https://1prime.ru/20260304/putin-868014842.html
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
2026-03-04T18:12+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал МЧС и МИД поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. "Я соответствующие команды (по вывозу российских туристов - ред.) раздал уже МЧС, МИД и так далее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России.
