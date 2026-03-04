Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Программы образования важно адаптировать под экономику, заявил Путин
Программы образования важно адаптировать под экономику, заявил Путин
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики наших предприятий, бизнесов. В том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Российский лидер отметил, что с учетом растущего спроса компаний на квалифицированных специалистов среди приоритетов - модернизация техникумов и колледжей, комплексная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики наших предприятий, бизнесов. В том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Российский лидер отметил, что с учетом растущего спроса компаний на квалифицированных специалистов среди приоритетов - модернизация техникумов и колледжей, комплексная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.
Заголовок открываемого материала