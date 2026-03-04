https://1prime.ru/20260304/putin-868019790.html
Программы образования важно адаптировать под экономику, заявил Путин
Программы образования важно адаптировать под экономику, заявил Путин - 04.03.2026, ПРАЙМ
Программы образования важно адаптировать под экономику, заявил Путин
Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T20:12+0300
2026-03-04T20:12+0300
2026-03-04T20:12+0300
экономика
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики наших предприятий, бизнесов. В том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Российский лидер отметил, что с учетом растущего спроса компаний на квалифицированных специалистов среди приоритетов - модернизация техникумов и колледжей, комплексная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.
https://1prime.ru/20260304/putin-868014842.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, владимир путин
Экономика, Финансы, РФ, Владимир Путин
Программы образования важно адаптировать под экономику, заявил Путин
Путин: программы среднего и высшего образования важно адаптировать под нужды экономики РФ