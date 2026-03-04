Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией - 04.03.2026
Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией
Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией
Товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T19:47+0300
2026-03-04T19:47+0300
россия
венгрия
рф
владимир путин
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас, к сожалению, товарооборот несколько снизился, за прошлый год, по-моему, на 13% сократился", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
венгрия
рф
россия, венгрия, рф, владимир путин, петер сийярто
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Петер Сийярто
19:47 04.03.2026
 
Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией

Путин: товарооборот с Венгрией упал на 13% по итогам прошлого года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас, к сожалению, товарооборот несколько снизился, за прошлый год, по-моему, на 13% сократился", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Петер Сийярто
 
 
