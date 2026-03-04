https://1prime.ru/20260304/putin-868020625.html

Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией

Товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%, заявил президент РФ Владимир Путин.

россия

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас, к сожалению, товарооборот несколько снизился, за прошлый год, по-моему, на 13% сократился", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

