Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей
2026-03-04T19:48+0300
энергетика
россия
венгрия
рф
владимир путин
петер сийярто
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей. Путин в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Глава российского государства обратился к Сийярто, говоря о том, что Венгрию не может не беспокоить ситуация с мировыми и европейскими газовыми рынками, и Россия готова обсуждать этот вопрос. "И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства, и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.
венгрия
рф
россия, венгрия, рф, владимир путин, петер сийярто
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Петер Сийярто
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
Путин
в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто
Глава российского государства обратился к Сийярто, говоря о том, что Венгрию не может не беспокоить ситуация с мировыми и европейскими газовыми рынками, и Россия готова обсуждать этот вопрос.
"И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства, и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.
