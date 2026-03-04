https://1prime.ru/20260304/putin-868020733.html

Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей

2026-03-04T19:48+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей. Путин в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Глава российского государства обратился к Сийярто, говоря о том, что Венгрию не может не беспокоить ситуация с мировыми и европейскими газовыми рынками, и Россия готова обсуждать этот вопрос. "И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства, и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.

