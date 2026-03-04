Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС
Президент РФ Владимир Путин допустил прекращение Россией поставок российского газа на европейские рынки прямо сейчас с уходом на более перспективные рынки, не... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин допустил прекращение Россией поставок российского газа на европейские рынки прямо сейчас с уходом на более перспективные рынки, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. "Все равно они, как вы сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 27-м году, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Российский лидер при этом подчеркнул, что подобные перспективы не имеют под собой политической подоплеки."Здесь тоже нет - хочу, чтобы было понятно, - никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться? Но это не решение. Это в данном случае, что называется, мысли вслух", - добавил президент РФ.Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
21:06 04.03.2026
 
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС

Путин допустил прекращение РФ поставок газа в ЕС прямо сейчас

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин допустил прекращение Россией поставок российского газа на европейские рынки прямо сейчас с уходом на более перспективные рынки, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
"Все равно они, как вы сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 27-м году, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер при этом подчеркнул, что подобные перспективы не имеют под собой политической подоплеки.
"Здесь тоже нет - хочу, чтобы было понятно, - никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться? Но это не решение. Это в данном случае, что называется, мысли вслух", - добавил президент РФ.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
