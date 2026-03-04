https://1prime.ru/20260304/putin-868022084.html
Путин сообщил о подготовке Киевом подрывов "Турецкого" и "Голубого" потоков
Путин сообщил о подготовке Киевом подрывов "Турецкого" и "Голубого" потоков - 04.03.2026, ПРАЙМ
Путин сообщил о подготовке Киевом подрывов "Турецкого" и "Голубого" потоков
Акции по подрыву "Турецкого" и "Голубого" потоков готовится сейчас в Киеве при поддержке ряда западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T20:52+0300
2026-03-04T20:52+0300
2026-03-04T20:52+0300
экономика
газ
россия
киев
запад
дмитрий песков
владимир путин
фсб
"веди"
голубой поток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Акции по подрыву "Турецкого" и "Голубого" потоков готовится сейчас в Киеве при поддержке ряда западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин. "По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о поступивших данных о возможной подготовке диверсий на двух трубопроводах, проложенных по дну Черного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что соответствующая информация неоднократно доводилась до Турции.
https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868021464.html
киев
запад
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, киев, запад, дмитрий песков, владимир путин, фсб, "веди", голубой поток, газопровод "турецкий поток", черное море
Экономика, Газ, РОССИЯ, Киев, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ФСБ, "Веди", Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток", Черное море
Путин сообщил о подготовке Киевом подрывов "Турецкого" и "Голубого" потоков
Путин: в Киеве сейчас готовят акции по подрыву "Турецкого" и "Голубого" потоков