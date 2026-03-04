https://1prime.ru/20260304/putin-868022084.html

Путин сообщил о подготовке Киевом подрывов "Турецкого" и "Голубого" потоков

2026-03-04T20:52+0300

2026-03-04T20:52+0300

2026-03-04T20:52+0300

экономика

газ

россия

киев

запад

дмитрий песков

владимир путин

фсб

"веди"

голубой поток

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Акции по подрыву "Турецкого" и "Голубого" потоков готовится сейчас в Киеве при поддержке ряда западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин. "По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о поступивших данных о возможной подготовке диверсий на двух трубопроводах, проложенных по дну Черного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что соответствующая информация неоднократно доводилась до Турции.

киев

запад

черное море

2026

Новости

