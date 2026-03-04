https://1prime.ru/20260304/putin-868022226.html

Путин поручит проработать поставки российского газа на перспективные рынки

2026-03-04T21:15+0300

энергетика

газ

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться. "Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе нет никакой политической подоплеки.

