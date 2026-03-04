https://1prime.ru/20260304/putin-868022353.html

Россия сообщила Турции о подготовке подрыва газопроводов, заявил Путин

2026-03-04T21:23+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия проинформировала Турцию о данных спецслужб РФ о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потоков", сообщил президент России Владимир Путин. "По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовятся акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

