Россия сообщила Турции о подготовке подрыва газопроводов, заявил Путин - 04.03.2026
Россия сообщила Турции о подготовке подрыва газопроводов, заявил Путин
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия проинформировала Турцию о данных спецслужб РФ о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потоков", сообщил президент России Владимир Путин. "По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовятся акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
21:23 04.03.2026
 
Россия сообщила Турции о подготовке подрыва газопроводов, заявил Путин

Путин: РФ проинформировала Турцию о подготовке Киевом подрыва газопроводов

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия проинформировала Турцию о данных спецслужб РФ о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потоков", сообщил президент России Владимир Путин.
"По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовятся акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
