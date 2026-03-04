Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/ra-867989365.html
"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится
"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится - 04.03.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится
Число банков в России в 2026 году немного снизится из-за отзыва лицензий у недобросовестных игроков, всего кредитных организаций в стране останется менее 300... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T00:17+0300
2026-03-04T00:17+0300
финансы
банки
экономика
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867989365.jpg?1772572626
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Число банков в России в 2026 году немного снизится из-за отзыва лицензий у недобросовестных игроков, всего кредитных организаций в стране останется менее 300 штук, при этом крупных дефолтов не ожидается, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". Согласно данным Банка России, на данный момент в стране 305 действующих банков. "В то же время на рынке сохраняется ряд недобросовестных игроков, которые могут потерять лицензии из-за нарушений банковского законодательства, что приведет к снижению числа банков в системе до менее 300 штук", - говорится в обзоре "Прогноз прибыльности банковского сектора в 2026 году: грезы о высоте 2024 года". Также отмечается, что риски внутри банковской системы разделены неравномерно: крупные банки имеют существенные корпоративные портфели и сильнее ощутят давление резервов в этом году, в то время как небольшие игроки, которые в 2025 году хорошо зарабатывали при высокой ключевой ставке от размещения свободной ликвидности, столкнутся со снижением процентных доходов, считают в рейтинговом агентстве. "Вместе с тем, крупных дефолтов системы мы не ожидаем, поскольку запас по капиталу, сформированный на текущий момент, позволяет большинству игроков пройти период активного формирования резервов без значительных последствий", - сообщается в материалах. При этом агентство не исключает регуляторную поддержку в отдельных случаях, включая послабления по резервированию для крупнейших заемщиков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, банк Россия, Банк России
00:17 04.03.2026
 
"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится

"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Число банков в России в 2026 году немного снизится из-за отзыва лицензий у недобросовестных игроков, всего кредитных организаций в стране останется менее 300 штук, при этом крупных дефолтов не ожидается, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА".
Согласно данным Банка России, на данный момент в стране 305 действующих банков.
"В то же время на рынке сохраняется ряд недобросовестных игроков, которые могут потерять лицензии из-за нарушений банковского законодательства, что приведет к снижению числа банков в системе до менее 300 штук", - говорится в обзоре "Прогноз прибыльности банковского сектора в 2026 году: грезы о высоте 2024 года".
Также отмечается, что риски внутри банковской системы разделены неравномерно: крупные банки имеют существенные корпоративные портфели и сильнее ощутят давление резервов в этом году, в то время как небольшие игроки, которые в 2025 году хорошо зарабатывали при высокой ключевой ставке от размещения свободной ликвидности, столкнутся со снижением процентных доходов, считают в рейтинговом агентстве.
"Вместе с тем, крупных дефолтов системы мы не ожидаем, поскольку запас по капиталу, сформированный на текущий момент, позволяет большинству игроков пройти период активного формирования резервов без значительных последствий", - сообщается в материалах.
При этом агентство не исключает регуляторную поддержку в отдельных случаях, включая послабления по резервированию для крупнейших заемщиков.
 
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала