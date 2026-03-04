https://1prime.ru/20260304/ra-867989365.html

"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится

"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится - 04.03.2026

"Эксперт РА": число банков в России в 2026 году немного снизится

Число банков в России в 2026 году немного снизится из-за отзыва лицензий у недобросовестных игроков, всего кредитных организаций в стране останется менее 300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Число банков в России в 2026 году немного снизится из-за отзыва лицензий у недобросовестных игроков, всего кредитных организаций в стране останется менее 300 штук, при этом крупных дефолтов не ожидается, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". Согласно данным Банка России, на данный момент в стране 305 действующих банков. "В то же время на рынке сохраняется ряд недобросовестных игроков, которые могут потерять лицензии из-за нарушений банковского законодательства, что приведет к снижению числа банков в системе до менее 300 штук", - говорится в обзоре "Прогноз прибыльности банковского сектора в 2026 году: грезы о высоте 2024 года". Также отмечается, что риски внутри банковской системы разделены неравномерно: крупные банки имеют существенные корпоративные портфели и сильнее ощутят давление резервов в этом году, в то время как небольшие игроки, которые в 2025 году хорошо зарабатывали при высокой ключевой ставке от размещения свободной ликвидности, столкнутся со снижением процентных доходов, считают в рейтинговом агентстве. "Вместе с тем, крупных дефолтов системы мы не ожидаем, поскольку запас по капиталу, сформированный на текущий момент, позволяет большинству игроков пройти период активного формирования резервов без значительных последствий", - сообщается в материалах. При этом агентство не исключает регуляторную поддержку в отдельных случаях, включая послабления по резервированию для крупнейших заемщиков.

