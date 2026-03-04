https://1prime.ru/20260304/resursy-868002448.html

Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов

Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов - 04.03.2026, ПРАЙМ

Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов

Вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке вырос в 1,4 раза, построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов, сообщил... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T11:52+0300

2026-03-04T11:52+0300

2026-03-04T11:52+0300

россия

рф

юрий трутнев

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/45/834584552_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cd0b59b65f3b01de14fe37a716b16ed7.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке вырос в 1,4 раза, построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев выступил на заседании Совфеда в рамках правительственного часа с докладом "О стратегических направлениях развития Дальнего Востока". "В 1,4 раза вырос вылов водных биологических ресурсов. Благодаря программе "квоты в обмен на инвестиции" построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов", - заявил на заседании вице-премьер.

https://1prime.ru/20260304/trutnev-867989823.html

рф

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, юрий трутнев, дальний восток