Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов - 04.03.2026
Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов
2026-03-04T11:52+0300
россия
рф
юрий трутнев
дальний восток
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке вырос в 1,4 раза, построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев выступил на заседании Совфеда в рамках правительственного часа с докладом "О стратегических направлениях развития Дальнего Востока". "В 1,4 раза вырос вылов водных биологических ресурсов. Благодаря программе "квоты в обмен на инвестиции" построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов", - заявил на заседании вице-премьер.
россия, рф, юрий трутнев, дальний восток
РОССИЯ, РФ, Юрий Трутнев, Дальний Восток
11:52 04.03.2026
 
Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов

Трутнев: вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке вырос в 1,4 раза

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке вырос в 1,4 раза, построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В четверг Трутнев выступил на заседании Совфеда в рамках правительственного часа с докладом "О стратегических направлениях развития Дальнего Востока".
"В 1,4 раза вырос вылов водных биологических ресурсов. Благодаря программе "квоты в обмен на инвестиции" построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов", - заявил на заседании вице-премьер.
Совфед заслушает Трутнева и Москалькову, обсудит кандидатов в Верховный суд
