Трутнев сообщил о росте вылова водных биологических ресурсов

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке вырос в 1,4 раза, построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев выступил на заседании Совфеда в рамках правительственного часа с докладом "О стратегических направлениях развития Дальнего Востока". "В 1,4 раза вырос вылов водных биологических ресурсов. Благодаря программе "квоты в обмен на инвестиции" построено 15 рыбопромысловых судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов", - заявил на заседании вице-премьер.
