Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Краснодар
2026-03-04T10:45+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар вылетел с 148 пассажирами на борту, сообщил авиаперевозчик. "Вывозной рейс SU769D Аэрофлота из Дубая (аэропорт "Аль-Мактум") в Краснодар вылетел в 9.33 мск (10.33 по местному времени). На борту 148 пассажиров", - говорится в сообщении. Рейс будет выполнен с дополнительной посадкой для дозаправки в Анталье, ожидаемое время в Краснодар - 18.30 мск.
