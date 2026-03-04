Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260304/reys-868017144.html
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива - 04.03.2026, ПРАЙМ
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива
Авиакомпания Air France объявила о предстоящей приостановке полетов на Кубу на фоне нехватки топлива в кубинских аэропортах, вызванной санкциями со стороны США, | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T18:47+0300
2026-03-04T18:47+0300
происшествия
бизнес
мировая экономика
куба
сша
париж
дональд трамп
air france
https://cdnn.1prime.ru/img/82741/13/827411365_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_4409c8fc8b189988221963dc67953b47.jpg
ПАРИЖ, 4 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Air France объявила о предстоящей приостановке полетов на Кубу на фоне нехватки топлива в кубинских аэропортах, вызванной санкциями со стороны США, сообщает агентство Франс Пресс. Ранее кубинские власти проинформировали авиакомпании о том, что нехватка топлива на острове сохранится как минимум до апреля. "В связи с нехваткой топлива на Кубе и ее влиянием на экономическую и туристическую деятельность, рейсы авиакомпании между (расположенном к северо-востоку от Парижа – ред.) Шарль де Голль и Гаваной будут временно приостановлены с воскресенья, 29 марта", - приводит агентство заявление авиакомпании. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми. Ранее Air France уже вводила ограничения по полетам. Эта мера была введена в отношении рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд по причине эскалации обстановки на Ближнем Востоке. На данный момент полеты авиакомпании в эти пункты назначения приостановлены до 5 марта включительно.
https://1prime.ru/20260304/reysy-868014970.html
куба
сша
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82741/13/827411365_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_f4408a89c0cb65133df24863f41fb085.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, куба, сша, париж, дональд трамп, air france
Происшествия, Бизнес, Мировая экономика, КУБА, США, Париж, Дональд Трамп, Air France
18:47 04.03.2026
 
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива

Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива в аэропортах страны

© flickr.com / Olivier CabaretСамолет Boeing 777-300 авиакомпании Air France
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air France - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air France. Архивное фото
© flickr.com / Olivier Cabaret
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАРИЖ, 4 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Air France объявила о предстоящей приостановке полетов на Кубу на фоне нехватки топлива в кубинских аэропортах, вызванной санкциями со стороны США, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее кубинские власти проинформировали авиакомпании о том, что нехватка топлива на острове сохранится как минимум до апреля.
"В связи с нехваткой топлива на Кубе и ее влиянием на экономическую и туристическую деятельность, рейсы авиакомпании между (расположенном к северо-востоку от Парижа – ред.) Шарль де Голль и Гаваной будут временно приостановлены с воскресенья, 29 марта", - приводит агентство заявление авиакомпании.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Ранее Air France уже вводила ограничения по полетам. Эта мера была введена в отношении рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд по причине эскалации обстановки на Ближнем Востоке. На данный момент полеты авиакомпании в эти пункты назначения приостановлены до 5 марта включительно.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Рейсы в Россию из Израиля отменены до десятого марта
18:17
 
ПроисшествияБизнесМировая экономикаКУБАСШАПарижДональд ТрампAir France
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала