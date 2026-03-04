https://1prime.ru/20260304/reys-868017144.html
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива
ПАРИЖ, 4 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Air France объявила о предстоящей приостановке полетов на Кубу на фоне нехватки топлива в кубинских аэропортах, вызванной санкциями со стороны США, сообщает агентство Франс Пресс. Ранее кубинские власти проинформировали авиакомпании о том, что нехватка топлива на острове сохранится как минимум до апреля. "В связи с нехваткой топлива на Кубе и ее влиянием на экономическую и туристическую деятельность, рейсы авиакомпании между (расположенном к северо-востоку от Парижа – ред.) Шарль де Голль и Гаваной будут временно приостановлены с воскресенья, 29 марта", - приводит агентство заявление авиакомпании. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми. Ранее Air France уже вводила ограничения по полетам. Эта мера была введена в отношении рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд по причине эскалации обстановки на Ближнем Востоке. На данный момент полеты авиакомпании в эти пункты назначения приостановлены до 5 марта включительно.
