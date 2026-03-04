Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажирка вывозного рейса из Дубая довольна работой S7 - 04.03.2026, ПРАЙМ
Пассажирка вывозного рейса из Дубая довольна работой S7
НОВОСИБИРСК, 4 мар – ПРАЙМ. Пассажирка первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Светлана Улыбина рассказала РИА Новости, что довольна организацией работы туроператора и авиакомпании. Вывозной рейс самолетом Airbus A321 авиакомпании S7 Airlines вечером в среду совершил посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево", он летел альтернативным маршрутом с дозаправкой в турецкой Анталье. "Нам ничего плохого ни один человек не сделал, не сказал, а наоборот, очень хорошо все относились. Наши нам постоянно звонили, и S7 чат сразу организовали, и люди, которые нас отправляли в это путешествие, и Сбербанк звонил. Я очень была удивлена, столько много заботы. Все абсолютно беспокоились", - рассказала женщина. Она пояснила, что в Дубае пришлось задержаться на три лишних дня. "Мы были в аэропорту, нас сразу погрузили в автобусы и повезли далеко за город, в пустыню, километров за 60-70, в отель. Все дни кормили и каждый день говорили, когда будем отъезжать. Каждый день все менялось. И вот это первый рейс", - рассказала Светлана. Она добавила, что поехала бы на отдых в ОАЭ еще раз. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
18:59 04.03.2026
 
Пассажирка вывозного рейса из Дубая довольна работой S7

Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
НОВОСИБИРСК, 4 мар – ПРАЙМ. Пассажирка первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Светлана Улыбина рассказала РИА Новости, что довольна организацией работы туроператора и авиакомпании.
Вывозной рейс самолетом Airbus A321 авиакомпании S7 Airlines вечером в среду совершил посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево", он летел альтернативным маршрутом с дозаправкой в турецкой Анталье.
"Нам ничего плохого ни один человек не сделал, не сказал, а наоборот, очень хорошо все относились. Наши нам постоянно звонили, и S7 чат сразу организовали, и люди, которые нас отправляли в это путешествие, и Сбербанк звонил. Я очень была удивлена, столько много заботы. Все абсолютно беспокоились", - рассказала женщина.
Она пояснила, что в Дубае пришлось задержаться на три лишних дня.
"Мы были в аэропорту, нас сразу погрузили в автобусы и повезли далеко за город, в пустыню, километров за 60-70, в отель. Все дни кормили и каждый день говорили, когда будем отъезжать. Каждый день все менялось. И вот это первый рейс", - рассказала Светлана.
Она добавила, что поехала бы на отдых в ОАЭ еще раз.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта
Вчера, 10:40
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта
Вчера, 10:40
 
Происшествия Бизнес Туризм Дубай США ИРАН аэропорт Толмачево S7 Сбербанк A321neo
 
 
