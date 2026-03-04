Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/reysy-867997600.html
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили - 04.03.2026, ПРАЙМ
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T08:22+0300
2026-03-04T08:44+0300
бизнес
волгоград
сша
иран
flydubai
дубай
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82431/79/824317988_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_99a522528b3fd3777a19e851ab6d203d.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 мар – ПРАЙМ. Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта. Самолет должен быть прибыть в Волгоград в 22.20, а через час отправиться обратно. Оба рейса отменены. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
волгоград
сша
иран
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82431/79/824317988_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_31e24871eae96daea15da4daa12f81f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, волгоград, сша, иран, flydubai, дубай, воздушный транспорт
Бизнес, ВОЛГОГРАД, США, ИРАН, Flydubai, Дубай, Воздушный транспорт
08:22 04.03.2026 (обновлено: 08:44 04.03.2026)
 
Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили

Планируемые на вечер 4 марта рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Flydubai
Самолет авиакомпании Flydubai - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Самолет авиакомпании Flydubai. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВОЛГОГРАД, 4 мар – ПРАЙМ. Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.
Самолет должен быть прибыть в Волгоград в 22.20, а через час отправиться обратно. Оба рейса отменены.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
БизнесВОЛГОГРАДСШАИРАНFlydubaiДубайВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала