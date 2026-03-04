https://1prime.ru/20260304/reysy-867997600.html

Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили

2026-03-04T08:22+0300

2026-03-04T08:22+0300

2026-03-04T08:44+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/82431/79/824317988_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_99a522528b3fd3777a19e851ab6d203d.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 мар – ПРАЙМ. Вечерние рейсы Flydubai из Дубая в Волгоград и обратно, которые планировались на 4 марта, отменены, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта. Самолет должен быть прибыть в Волгоград в 22.20, а через час отправиться обратно. Оба рейса отменены. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

2026

