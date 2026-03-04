https://1prime.ru/20260304/reysy-868014970.html
Рейсы в Россию из Израиля отменены до десятого марта
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Рейсы из Израиля отменены до 10 марта", - сказал Савельев на совещании президента с членами правительства.
