Рейсы в Россию из Израиля отменены до десятого марта - 04.03.2026
Происшествия
Рейсы в Россию из Израиля отменены до десятого марта
Рейсы в Россию из Израиля отменены до десятого марта
Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T18:17+0300
2026-03-04T18:17+0300
происшествия
россия
израиль
ближний восток
рф
виталий савельев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Рейсы из Израиля отменены до 10 марта", - сказал Савельев на совещании президента с членами правительства.
россия, израиль, ближний восток, рф, виталий савельев
Происшествия, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Виталий Савельев
18:17 04.03.2026
 
Рейсы в Россию из Израиля отменены до десятого марта

Савельев: рейсы в Россию из Израиля отменены до 10 марта

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Израилем отменены до 10 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Рейсы из Израиля отменены до 10 марта", - сказал Савельев на совещании президента с членами правительства.
Отмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Краснодар
ПроисшествияРОССИЯИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФВиталий Савельев
 
 
