https://1prime.ru/20260304/rossija-867991744.html

Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза

Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза - 04.03.2026, ПРАЙМ

Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза

Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T03:18+0300

2026-03-04T03:18+0300

2026-03-04T03:18+0300

экономика

бизнес

россия

турция

белоруссия

сирия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991744.jpg?1772583499

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в начале года российские компании ввезли кофе из Турции на 1,7 миллиона долларов против 665,7 тысячи в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась в 2,5 раза за год. Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы для января с 2014 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате по итогам января Россия сохранила за собой третье место по стоимости импорта турецкого кофе с долей в 17,6% от всех турецких поставок этого продукта. В топ-5 также вошли Белоруссия (23%), Сирия (20,2%), Ливия (4%) и ОАЭ (3,6%).

турция

белоруссия

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, белоруссия, сирия