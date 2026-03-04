https://1prime.ru/20260304/rossija-867991744.html
Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза
2026-03-04T03:18+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила импорт кофе из Турции в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в начале года российские компании ввезли кофе из Турции на 1,7 миллиона долларов против 665,7 тысячи в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась в 2,5 раза за год.
Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы для января с 2014 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате по итогам января Россия сохранила за собой третье место по стоимости импорта турецкого кофе с долей в 17,6% от всех турецких поставок этого продукта. В топ-5 также вошли Белоруссия (23%), Сирия (20,2%), Ливия (4%) и ОАЭ (3,6%).
