Россиянки назвали самые необычные подарки на 8 Марта
2026-03-04T05:16+0300
2026-03-04T05:16+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самыми необычными подарками, которые россиянки когда-либо получали на 8 Марта, стали запчасть для автомобиля, квартира и противогаз, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почта банка". "Самыми необычными подарками к 8 Марта, по словам участников, стали: запчасть на автомобиль, квартира, день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане, мопед и даже противогаз. Впрочем, многие признались, что получают и дарят чаще всего стандартные подарки", - сообщается в исследовании банка, в котором принимали участие 1500 человек. Согласно данным исследования, при выборе подарка женщине большинство россиян (43%) ориентируются на практичность и пользу. Еще 26% стремятся удивить и подарить эмоции, 19% придерживаются традиционных вариантов (цветы и конфеты), а 12% выбирают впечатления - билеты, мастер-классы или путешествия. Половина участников (50%) начинают искать подарки примерно за неделю до праздника, 20% тщательно продумывают сюрприз за месяц и лишь 9% покупают подарок утром 8 марта или накануне вечером. При этом пятая часть опрошенных (21%) предпочитают дарить презенты без повода. Бюджет на букет цветов у каждого третьего (35%) не превышает 1 500 рублей, 28% опрошенных готовы потратить от 1 500 до 3 000 рублей. В диапазоне от 3 000 до 5 000 рублей букеты покупают 13% россиян. Больше 5 000 рублей за букет готовы отдать 8% участников. Каждый шестой респондент (16%) вообще не дарит цветы. На основной подарок (без учета цветов) 27% опрошенных выделяют до 1 500 рублей. Почти столько же (24%) закладывают бюджет от 1 500 до 3 000 рублей. От 3 000 до 5 000 рублей планируют отдать 13% участников опроса. Свыше 5 000 рублей на подарок готовы потратить 11% респондентов. Четверть (25%) ориентируются на конкретную ситуацию и не имеют фиксированной суммы.
05:16 04.03.2026
 
Россиянки назвали самые необычные подарки на 8 Марта

"Почта банка": самыми необычными подарками к 8 Марта стали запчасть, квартира и противогаз

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самыми необычными подарками, которые россиянки когда-либо получали на 8 Марта, стали запчасть для автомобиля, квартира и противогаз, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почта банка".
"Самыми необычными подарками к 8 Марта, по словам участников, стали: запчасть на автомобиль, квартира, день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане, мопед и даже противогаз. Впрочем, многие признались, что получают и дарят чаще всего стандартные подарки", - сообщается в исследовании банка, в котором принимали участие 1500 человек.
Согласно данным исследования, при выборе подарка женщине большинство россиян (43%) ориентируются на практичность и пользу. Еще 26% стремятся удивить и подарить эмоции, 19% придерживаются традиционных вариантов (цветы и конфеты), а 12% выбирают впечатления - билеты, мастер-классы или путешествия.
Половина участников (50%) начинают искать подарки примерно за неделю до праздника, 20% тщательно продумывают сюрприз за месяц и лишь 9% покупают подарок утром 8 марта или накануне вечером. При этом пятая часть опрошенных (21%) предпочитают дарить презенты без повода.
Бюджет на букет цветов у каждого третьего (35%) не превышает 1 500 рублей, 28% опрошенных готовы потратить от 1 500 до 3 000 рублей. В диапазоне от 3 000 до 5 000 рублей букеты покупают 13% россиян. Больше 5 000 рублей за букет готовы отдать 8% участников. Каждый шестой респондент (16%) вообще не дарит цветы.
На основной подарок (без учета цветов) 27% опрошенных выделяют до 1 500 рублей. Почти столько же (24%) закладывают бюджет от 1 500 до 3 000 рублей. От 3 000 до 5 000 рублей планируют отдать 13% участников опроса. Свыше 5 000 рублей на подарок готовы потратить 11% респондентов. Четверть (25%) ориентируются на конкретную ситуацию и не имеют фиксированной суммы.
 
Заголовок открываемого материала