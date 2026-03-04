https://1prime.ru/20260304/rosstat-868021703.html

Безработица в России в январе осталась на уровне декабря прошлого года

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Безработица в России в январе осталась на уровне декабря прошлого года и составила 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. "В январе 2026 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2026 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в декабре общая численность безработных в стране составляла 1,643 миллиона человек, то в январе она поднялась до 1,66 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января в России в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе составила 76,2 миллиона человек.

