2026-03-04T02:17+0300
2026-03-04T02:17+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие - в чукотском Анадыре и якутском Олекминске, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе. "Наиболее низкими они (цены) оказались в Дзержинске: 57,3 рубля за десяток и Кузнецке: 59,4 рубля за десяток. Наиболее высокими – в Анадыре: 241,6 рубля за десяток и Олекминске: 213,8 рубля за десяток", - говорится в сообщении. В Руспродсоюзе добавили, что средние розничные цены на яйца в Москве составили порядка 118,3 рубля, а в Санкт-Петербурге - 112,9 рубля за десяток.
02:17 04.03.2026
 
В Руспродсоюзе назвали самые дешевые яйца в России на начало февраля

Руспродсоюз: самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске и Кузнецке

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие - в чукотском Анадыре и якутском Олекминске, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Наиболее низкими они (цены) оказались в Дзержинске: 57,3 рубля за десяток и Кузнецке: 59,4 рубля за десяток. Наиболее высокими – в Анадыре: 241,6 рубля за десяток и Олекминске: 213,8 рубля за десяток", - говорится в сообщении.
В Руспродсоюзе добавили, что средние розничные цены на яйца в Москве составили порядка 118,3 рубля, а в Санкт-Петербурге - 112,9 рубля за десяток.
 
