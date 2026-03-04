Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/rynok-867999063.html
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана - 04.03.2026, ПРАЙМ
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана
Фондовый рынок Южной Кореи резко обвалился на 10% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, торги на бирже временно приостанавливались из-за срабатывания... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T09:45+0300
2026-03-04T09:45+0300
рынок
торги
ближний восток
южная корея
иран
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
СЕУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Фондовый рынок Южной Кореи резко обвалился на 10% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, торги на бирже временно приостанавливались из-за срабатывания защитного механизма, сообщает агентство Рёнхап. По данным Корейской биржи (KRX), индекс KOSPI в ходе торгов в определенный момент падал до 5 213,21 пункта, что соответствует снижению на 9,99% по сравнению с предыдущей сессией. По состоянию на 11.53 (5.53 мск) индекс находился на уровне 5 292,87 пункта, потеряв 499,04 пункта (-8,62%). В 14.30 (8.30 мск) индекс был уже 5170,34 пункта (-10,73%). Резкое падение, как отмечает Ренхап, произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, что "усилило нервозность" инвесторов и вызвало масштабные продажи на рынке. На фоне обвала Корейская биржа активировала механизм "circuit breaker", предусматривающий временную остановку торгов при резком падении рынка. Торги были приостановлены на 20 минут, после чего возобновились, однако падение продолжилось. Одновременно резко снизился и индекс KOSDAQ, который утром среды также падал на 8,92%, до 1 036,25 пункта. По данным биржи, торги на KOSDAQ тоже были остановлены в 11.16 (5.15 мск), а на KOSPI - в 11.19 (5.19 мск), после чего спустя 20 минут рынок вновь открылся. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика южнокорейского рынка будет во многом зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и реакции мировых финансовых рынков.
https://1prime.ru/20260202/rynok-867114058.html
https://1prime.ru/20260303/evropa-867984466.html
ближний восток
южная корея
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, ближний восток, южная корея, иран, kospi
Рынок, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ИРАН, KOSPI
09:45 04.03.2026
 
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана

Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% из-за ближневосточного кризиса

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СЕУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Фондовый рынок Южной Кореи резко обвалился на 10% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, торги на бирже временно приостанавливались из-за срабатывания защитного механизма, сообщает агентство Рёнхап.
По данным Корейской биржи (KRX), индекс KOSPI в ходе торгов в определенный момент падал до 5 213,21 пункта, что соответствует снижению на 9,99% по сравнению с предыдущей сессией.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Российский фондовый рынок сохраняет потенциал роста, показало исследование
2 февраля, 11:10
По состоянию на 11.53 (5.53 мск) индекс находился на уровне 5 292,87 пункта, потеряв 499,04 пункта (-8,62%). В 14.30 (8.30 мск) индекс был уже 5170,34 пункта (-10,73%).
Резкое падение, как отмечает Ренхап, произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, что "усилило нервозность" инвесторов и вызвало масштабные продажи на рынке.
На фоне обвала Корейская биржа активировала механизм "circuit breaker", предусматривающий временную остановку торгов при резком падении рынка. Торги были приостановлены на 20 минут, после чего возобновились, однако падение продолжилось.
Одновременно резко снизился и индекс KOSDAQ, который утром среды также падал на 8,92%, до 1 036,25 пункта.
По данным биржи, торги на KOSDAQ тоже были остановлены в 11.16 (5.15 мск), а на KOSPI - в 11.19 (5.19 мск), после чего спустя 20 минут рынок вновь открылся.
Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика южнокорейского рынка будет во многом зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и реакции мировых финансовых рынков.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Биржи Европы закрылись снижением во вторник
Вчера, 20:45
 
РынокТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКЮЖНАЯ КОРЕЯИРАНKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала