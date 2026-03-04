https://1prime.ru/20260304/rynok-867999063.html
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана
СЕУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Фондовый рынок Южной Кореи резко обвалился на 10% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, торги на бирже временно приостанавливались из-за срабатывания защитного механизма, сообщает агентство Рёнхап. По данным Корейской биржи (KRX), индекс KOSPI в ходе торгов в определенный момент падал до 5 213,21 пункта, что соответствует снижению на 9,99% по сравнению с предыдущей сессией. По состоянию на 11.53 (5.53 мск) индекс находился на уровне 5 292,87 пункта, потеряв 499,04 пункта (-8,62%). В 14.30 (8.30 мск) индекс был уже 5170,34 пункта (-10,73%). Резкое падение, как отмечает Ренхап, произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, что "усилило нервозность" инвесторов и вызвало масштабные продажи на рынке. На фоне обвала Корейская биржа активировала механизм "circuit breaker", предусматривающий временную остановку торгов при резком падении рынка. Торги были приостановлены на 20 минут, после чего возобновились, однако падение продолжилось. Одновременно резко снизился и индекс KOSDAQ, который утром среды также падал на 8,92%, до 1 036,25 пункта. По данным биржи, торги на KOSDAQ тоже были остановлены в 11.16 (5.15 мск), а на KOSPI - в 11.19 (5.19 мск), после чего спустя 20 минут рынок вновь открылся. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика южнокорейского рынка будет во многом зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и реакции мировых финансовых рынков.
СЕУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Фондовый рынок Южной Кореи резко обвалился на 10% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, торги на бирже временно приостанавливались из-за срабатывания защитного механизма, сообщает агентство Рёнхап.
По данным Корейской биржи (KRX), индекс KOSPI
в ходе торгов в определенный момент падал до 5 213,21 пункта, что соответствует снижению на 9,99% по сравнению с предыдущей сессией.
По состоянию на 11.53 (5.53 мск) индекс находился на уровне 5 292,87 пункта, потеряв 499,04 пункта (-8,62%). В 14.30 (8.30 мск) индекс был уже 5170,34 пункта (-10,73%).
Резкое падение, как отмечает Ренхап, произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке
, что "усилило нервозность" инвесторов и вызвало масштабные продажи на рынке.
На фоне обвала Корейская биржа активировала механизм "circuit breaker", предусматривающий временную остановку торгов при резком падении рынка. Торги были приостановлены на 20 минут, после чего возобновились, однако падение продолжилось.
Одновременно резко снизился и индекс KOSDAQ, который утром среды также падал на 8,92%, до 1 036,25 пункта.
По данным биржи, торги на KOSDAQ тоже были остановлены в 11.16 (5.15 мск), а на KOSPI - в 11.19 (5.19 мск), после чего спустя 20 минут рынок вновь открылся.
Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика южнокорейского рынка будет во многом зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и реакции мировых финансовых рынков.
