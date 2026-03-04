https://1prime.ru/20260304/rynok-868001495.html

Мировой рынок платины будет дефицитным четвертый год подряд

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Мировой рынок платины в этом году четвертый год подряд окажется дефицитным: нехватка металла составит 240 тысяч тройских унций, говорится в отчете Всемирного совета по инвестициям в платину. "Четвёртый подряд дефицит на рынке платины: в 2026 году ожидается нехватка в 240 тысяч тройских унций после дефицита в 1,1 миллиона тройских унций в 2025 году", - ожидают аналитики организации. Изначальный прогноз предполагал относительно сбалансированный рынок. Совокупный спрос в наступившем году, по прогнозам, снизится на 8% (или на 678 тысяч тройских унций) и составит 7,619 миллиона тройских унций. А общий объём предложения, как ожидается, вырастет на 2% - до 7,379 миллиона тройских унций - исключительно за счёт увеличения поставок из переработки. Согласно прогнозу организации, добыча платины в России по итогам текущего года сократится на 6%, при этом в ЮАР ожидается рост на 1%, в Зимбабве - на 3%, а странах Северной Америки - сокращение на 8%.

