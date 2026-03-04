https://1prime.ru/20260304/s7-867992211.html
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск - 04.03.2026, ПРАЙМ
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T04:00+0300
2026-03-04T04:00+0300
2026-03-04T04:00+0300
бизнес
россия
дубай
новосибирск
анталья
s7
аэропорт толмачево
a321neo
airbus a321
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867992211.jpg?1772586040
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее авиакомпания S7 запрашивала разрешение на выполнение рейса из Дубая в Новосибирск альтернативным маршрутом через Анталью.
"Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай (DXB) - Новосибирск вылетел в 03.51 по местному времени (02.51 мск - ред.) с полной загрузкой. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево - 19.10 по новосибирскому времени (15.10 мск - ред.)", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
Уточняется, что полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.
дубай
новосибирск
анталья
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, новосибирск, анталья, s7, аэропорт толмачево, a321neo, airbus a321
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, НОВОСИБИРСК, Анталья, S7, аэропорт Толмачево, A321neo, Airbus A321
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее авиакомпания S7 запрашивала разрешение на выполнение рейса из Дубая в Новосибирск альтернативным маршрутом через Анталью.
"Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай (DXB) - Новосибирск вылетел в 03.51 по местному времени (02.51 мск - ред.) с полной загрузкой. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево - 19.10 по новосибирскому времени (15.10 мск - ред.)", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
Уточняется, что полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.