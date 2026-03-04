Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск

https://1prime.ru/20260304/s7-867992211.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее авиакомпания S7 запрашивала разрешение на выполнение рейса из Дубая в Новосибирск альтернативным маршрутом через Анталью. "Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай (DXB) - Новосибирск вылетел в 03.51 по местному времени (02.51 мск - ред.) с полной загрузкой. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево - 19.10 по новосибирскому времени (15.10 мск - ред.)", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале. Уточняется, что полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.

