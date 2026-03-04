Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/shpion-867999989.html
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму - 04.03.2026, ПРАЙМ
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T10:09+0300
2026-03-04T10:09+0300
россия
общество
рф
крым
украина
telegram
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что он установил связь через Telegram с сотрудником украинской разведки, передавая данные о размещении российских войск и технике, а также комментируя ситуацию в Крыму в поддержку Украины и призывая к диверсиям против России. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.
https://1prime.ru/20260224/durov-867763778.html
рф
крым
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, крым, украина, telegram, фсб
РОССИЯ, Общество , РФ, КРЫМ, УКРАИНА, Telegram, ФСБ
10:09 04.03.2026
 
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

ФСБ: задержан шпион Киева, передававший сведения о ВС РФ в Крыму

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Спецназ ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он установил связь через Telegram с сотрудником украинской разведки, передавая данные о размещении российских войск и технике, а также комментируя ситуацию в Крыму в поддержку Украины и призывая к диверсиям против России.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму
24 февраля, 09:39
 
РОССИЯОбществоРФКРЫМУКРАИНАTelegramФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала