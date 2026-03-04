https://1prime.ru/20260304/shpion-867999989.html
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму - 04.03.2026, ПРАЙМ
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T10:09+0300
2026-03-04T10:09+0300
2026-03-04T10:09+0300
россия
общество
рф
крым
украина
telegram
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что он установил связь через Telegram с сотрудником украинской разведки, передавая данные о размещении российских войск и технике, а также комментируя ситуацию в Крыму в поддержку Украины и призывая к диверсиям против России. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.
https://1prime.ru/20260224/durov-867763778.html
рф
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, крым, украина, telegram, фсб
РОССИЯ, Общество , РФ, КРЫМ, УКРАИНА, Telegram, ФСБ
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
ФСБ: задержан шпион Киева, передававший сведения о ВС РФ в Крыму