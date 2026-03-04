https://1prime.ru/20260304/shpion-867999989.html

ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму - 04.03.2026, ПРАЙМ

ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары,... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T10:09+0300

2026-03-04T10:09+0300

2026-03-04T10:09+0300

россия

общество

рф

крым

украина

telegram

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что он установил связь через Telegram с сотрудником украинской разведки, передавая данные о размещении российских войск и технике, а также комментируя ситуацию в Крыму в поддержку Украины и призывая к диверсиям против России. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.

https://1prime.ru/20260224/durov-867763778.html

рф

крым

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, крым, украина, telegram, фсб