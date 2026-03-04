https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868021464.html
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов. "Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию", - сказал Сийярто на встрече в Кремле.
