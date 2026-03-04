https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868021464.html

Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву

Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву - 04.03.2026, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T20:41+0300

2026-03-04T20:41+0300

2026-03-04T20:41+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

москва

рф

петер сийярто

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов. "Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию", - сказал Сийярто на встрече в Кремле.

https://1prime.ru/20260304/putin-868020625.html

венгрия

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, венгрия, москва, рф, петер сийярто, владимир путин