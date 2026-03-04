Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.03.2026
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
энергетика
газ
россия
венгрия
москва
рф
петер сийярто
владимир путин
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов. "Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию", - сказал Сийярто на встрече в Кремле.
газ, россия, венгрия, москва, рф, петер сийярто, владимир путин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РФ, Петер Сийярто, Владимир Путин
20:41 04.03.2026
 
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву

Сийярто приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов.
"Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию", - сказал Сийярто на встрече в Кремле.
Путин рассказал о снижении товарооборота с Венгрией
Энергетика Газ РОССИЯ ВЕНГРИЯ МОСКВА РФ Петер Сийярто Владимир Путин
 
 
