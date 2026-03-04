Создатели мемкоина Sanae Token принесли публичные извинения

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260304/sozdateli-867995923.html
2026-03-04T07:47+0300
2026-03-04T07:47+0300
япония
ТОКИО, 4 мар - ПРАЙМ. Создатели мемкоина Sanae Token, созвучного с именем премьер-министра Японии Санаэ Такаити, принесли публичные извинения и заявили о планах изменить название криптовалюты на фоне разгоревшегося скандала. С соответствующим заявлением выступила команда проекта Japan is Back, которая ранее утверждала, что обсуждала сотрудничество и с офисом премьера, и с поддерживающей ее организацией "Команда Санаэ изменит Японию". "В вопросах коммуникации и взаимного понимания были моменты, которые нельзя назвать достаточными. В результате возникла ситуация, при которой мы причинили путаницу и неудобства премьер-министру Такаити, связанным сторонам и держателям токенов", - подчеркнули авторы проекта. В Japan is Back признали ответственность за произошедшее и принесли "искренние и глубокие извинения". В команде также сообщили, что приняли решение сменить название Sanae Token и провести кардинальный пересмотр проекта. Кроме того, разработчики намерены выплатить компенсации держателям токенов и создать экспертную комиссию для проверки обстоятельств. Для определения получателей компенсаций команда проекта планирует провести "снимок" всех криптокошельков 4 марта в 12.00 по местному времени (06.00 мск), чтобы зафиксировать владельцев токенов. Ранее сама Такаити заявила, что не имеет никакого отношения к криптовалюте, не знает о ее создании, а ее офис не давал разрешения на использование имени премьера для подобного проекта. По данным профильных криптоплатформ, Sanae Token был запущен на блокчейне Solana и позиционируется как мемкоин. Сообщается, что общий объём выпуска составляет около одного миллиарда токенов. Рыночная капитализация проекта остаётся небольшой, а ликвидность ограниченной. Накануне Управление финансовых услуг Японии сообщило, что рассматривает возможность проведения проверки в отношении компании, причастной к выпуску криптовалюты.
япония
япония
ЯПОНИЯ
07:47 04.03.2026
 
Создатели мемкоина Sanae Token принесли публичные извинения

Создатели мемкоина Sanae Token принесли публичные извинения и намерены изменить название

ТОКИО, 4 мар - ПРАЙМ. Создатели мемкоина Sanae Token, созвучного с именем премьер-министра Японии Санаэ Такаити, принесли публичные извинения и заявили о планах изменить название криптовалюты на фоне разгоревшегося скандала.
С соответствующим заявлением выступила команда проекта Japan is Back, которая ранее утверждала, что обсуждала сотрудничество и с офисом премьера, и с поддерживающей ее организацией "Команда Санаэ изменит Японию".
"В вопросах коммуникации и взаимного понимания были моменты, которые нельзя назвать достаточными. В результате возникла ситуация, при которой мы причинили путаницу и неудобства премьер-министру Такаити, связанным сторонам и держателям токенов", - подчеркнули авторы проекта.
В Japan is Back признали ответственность за произошедшее и принесли "искренние и глубокие извинения". В команде также сообщили, что приняли решение сменить название Sanae Token и провести кардинальный пересмотр проекта. Кроме того, разработчики намерены выплатить компенсации держателям токенов и создать экспертную комиссию для проверки обстоятельств. Для определения получателей компенсаций команда проекта планирует провести "снимок" всех криптокошельков 4 марта в 12.00 по местному времени (06.00 мск), чтобы зафиксировать владельцев токенов.
Ранее сама Такаити заявила, что не имеет никакого отношения к криптовалюте, не знает о ее создании, а ее офис не давал разрешения на использование имени премьера для подобного проекта.
По данным профильных криптоплатформ, Sanae Token был запущен на блокчейне Solana и позиционируется как мемкоин. Сообщается, что общий объём выпуска составляет около одного миллиарда токенов. Рыночная капитализация проекта остаётся небольшой, а ликвидность ограниченной.
Накануне Управление финансовых услуг Японии сообщило, что рассматривает возможность проведения проверки в отношении компании, причастной к выпуску криптовалюты.
 
ЯПОНИЯ
 
 
