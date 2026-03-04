https://1prime.ru/20260304/spetsbort-867993508.html
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, прибыл в подмосковный аэропорт
2026-03-04T05:07+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Спецборт МЧС РФ с россиянами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска с Азербайджаном, прилетел в подмосковный аэропорт "Жуковский", сообщает пресс-служба МЧС России.
Спецборт МЧС Ил-76 в ночь на среду вылетел из Азербайджана с россиянами, которые покинули Иран через наземные пункты пропуска. На борту - 117 человек, в том числе 54 ребенка. Их сопровождали группа врачей отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
"Борт МЧС России прибыл в подмосковный аэропорт "Жуковский", - говорится в сообщении.
