Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт
2026-03-04T23:36+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Дефицит специалистов в России особенно ощутим последние 4-5 лет, сообщил основатель и основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков. "У нас сейчас вакантных мест в высшем руководстве больше, чем людей, которые способны их занимать. И нехватка людей стала чувствоваться особенно сильно последние 4-5 лет", - сказал он на встрече с молодыми учеными в Школе для молодых ученых от Благотворительного фонда "Система" и Российской академии наук (РАН). По его словам, в России существует иллюзия Советского Союза о том, что в стране специалистов больше, чем нужно. "Но это чистая иллюзия. К сожалению, сейчас мы ощущаем жуткую нехватку людей", - добавил он. В том числе не хватает квалифицированных сотрудников для исследований, для руководства компании. Евтушенков порекомендовал молодежи пробиваться, несмотря на то, что компании будут игнорировать и отказывать. "Пробивается только сильнейший. Самое неумолимое и страшное - это безжалостное время", - подытожил он.
