Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт - 04.03.2026, ПРАЙМ
Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт
Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт - 04.03.2026, ПРАЙМ
Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт
Дефицит специалистов в России особенно ощутим последние 4-5 лет, сообщил основатель и основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:36+0300
2026-03-04T23:36+0300
экономика
россия
владимир евтушенков
афк "система"
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Дефицит специалистов в России особенно ощутим последние 4-5 лет, сообщил основатель и основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков. "У нас сейчас вакантных мест в высшем руководстве больше, чем людей, которые способны их занимать. И нехватка людей стала чувствоваться особенно сильно последние 4-5 лет", - сказал он на встрече с молодыми учеными в Школе для молодых ученых от Благотворительного фонда "Система" и Российской академии наук (РАН). По его словам, в России существует иллюзия Советского Союза о том, что в стране специалистов больше, чем нужно. "Но это чистая иллюзия. К сожалению, сейчас мы ощущаем жуткую нехватку людей", - добавил он. В том числе не хватает квалифицированных сотрудников для исследований, для руководства компании. Евтушенков порекомендовал молодежи пробиваться, несмотря на то, что компании будут игнорировать и отказывать. "Пробивается только сильнейший. Самое неумолимое и страшное - это безжалостное время", - подытожил он.
Новости
россия, владимир евтушенков, афк "система"
Экономика, РОССИЯ, Владимир Евтушенков, АФК "Система"
23:36 04.03.2026
 
Нехватка специалистов в России ощутима последние пять лет, считает эксперт

Евтушенков: нехватка специалистов в России очень ощутима последние 5 лет

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Дефицит специалистов в России особенно ощутим последние 4-5 лет, сообщил основатель и основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков.
"У нас сейчас вакантных мест в высшем руководстве больше, чем людей, которые способны их занимать. И нехватка людей стала чувствоваться особенно сильно последние 4-5 лет", - сказал он на встрече с молодыми учеными в Школе для молодых ученых от Благотворительного фонда "Система" и Российской академии наук (РАН).
По его словам, в России существует иллюзия Советского Союза о том, что в стране специалистов больше, чем нужно. "Но это чистая иллюзия. К сожалению, сейчас мы ощущаем жуткую нехватку людей", - добавил он.
В том числе не хватает квалифицированных сотрудников для исследований, для руководства компании.
Евтушенков порекомендовал молодежи пробиваться, несмотря на то, что компании будут игнорировать и отказывать. "Пробивается только сильнейший. Самое неумолимое и страшное - это безжалостное время", - подытожил он.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ЕвтушенковАФК "Система"
 
 
