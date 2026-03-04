Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван способ расчета будущей пенсии - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/sposob-867991897.html
Назван способ расчета будущей пенсии
Назван способ расчета будущей пенсии - 04.03.2026, ПРАЙМ
Назван способ расчета будущей пенсии
Размер будущей пенсии можно рассчитать путем умножения количества индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента и прибавлением... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T03:21+0300
2026-03-04T03:21+0300
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991897.jpg?1772583684
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Размер будущей пенсии можно рассчитать путем умножения количества индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента и прибавлением фиксированной выплаты, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "В настоящее время формула расчета размера страховой пенсии по старости является достаточно простой, так как предполагает два математических действия. Первое действие - произведение числа набранных ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов - ред.) и стоимости одного ИПК. Второе действие - добавление к полученному результату первого действия фиксированной выплаты", - сказал Балынин. Он объяснил, что сумма фиксированной выплаты и стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливаются государством каждый год на основе индексации предыдущих значений. Так, в 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рублей, а фиксированная выплата - 9584,69 рублей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф
Экономика, РФ
03:21 04.03.2026
 
Назван способ расчета будущей пенсии

Финансист Балынин рассказал, как рассчитать размер будущей пенсии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Размер будущей пенсии можно рассчитать путем умножения количества индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента и прибавлением фиксированной выплаты, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В настоящее время формула расчета размера страховой пенсии по старости является достаточно простой, так как предполагает два математических действия. Первое действие - произведение числа набранных ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов - ред.) и стоимости одного ИПК. Второе действие - добавление к полученному результату первого действия фиксированной выплаты", - сказал Балынин.
Он объяснил, что сумма фиксированной выплаты и стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливаются государством каждый год на основе индексации предыдущих значений. Так, в 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рублей, а фиксированная выплата - 9584,69 рублей.
 
ЭкономикаРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала